Alphabet C Aktie
|260,60EUR
|5,70EUR
|2,24%
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
Alphabet C (ex Google) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Alphabet-C-Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 340 US-Dollar belassen. Die KI-gestützten Suchfunktionen der Google-Mutter dürften sich positiv auf Nutzerzahl, Verweildauer und damit auch die Höhe der Werbeerlöse auswirken, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die steigende Nachfrage nach KI-Angeboten sollte die Cloud-Sparte beflügeln. Alphabet sei bestens positioniert, um 2026 das profitable Wachstum und die Rekordjagd fortzusetzen./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:34 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
|
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 304,86
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 295,44
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
