Alphabet C Aktie
|258,75EUR
|1,40EUR
|0,54%
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
Alphabet C (ex Google) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet C-Aktien von 340 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Rekordinvestitionen dürften den Google-Mutterkonzern kurzfristig belasten, aber langfristig dessen Spitzenposition im Künstliche-Intelligenz-Wettlauf sichern, schrieb Markus Leistner am Montag. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflu?gele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
|
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 306,02
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 306,02
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
