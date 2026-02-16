Alphabet C Aktie

258,75EUR 1,40EUR 0,54%
Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

16.02.2026 12:27:20

Alphabet C (ex Google) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet C-Aktien von 340 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Rekordinvestitionen dürften den Google-Mutterkonzern kurzfristig belasten, aber langfristig dessen Spitzenposition im Künstliche-Intelligenz-Wettlauf sichern, schrieb Markus Leistner am Montag. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflu?gele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 306,02 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 306,02 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:27 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 258,80 0,56% Alphabet C (ex Google)

