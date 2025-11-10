AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
10.11.2025 14:11:00
Prediction: AMD Stock Will Soar Over the Next 5 Years. Here's 1 Reason Why.
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) is fast becoming the closest alternative to Nvidia as a credible second supplier of artificial intelligence (AI) chips to hyperscalers, sovereign AI programs, and larger enterprises building AI infrastructure globally.Image source: Getty Images.With its next-generation EPYC processors and upcoming Instinct MI450 series of GPUs, AMD expects to capture its share of data center spending, which is expected to reach nearly $6.7 trillion by 2030. Investors hope the stock will move higher as it does.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
