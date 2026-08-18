Constellation Energy Aktie

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WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097

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18.08.2026 09:38:01

Prediction: Constellation Energy Reclaims Its $412 Record Before 2030

Constellation Energy (NASDAQ:CEG) reached $412.70 within the past year. As of this writing, shares go for about $274 -- roughly a third below that record. My prediction: shares take the record back before 2030.The climb that prediction requires is steep but, arguably, not wild. From about $274, returning to $412.70 by the end of 2029 works out to about 13% compound annual appreciation over the next three and a half years.For scale, Constellation's net income across the trailing 12 months comes to $3.5 billion, on revenue of $31.3 billion. Constellation is also a company whose growth over the rest of the decade is spelled out in advance to an unusual degree.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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