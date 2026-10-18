IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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18.10.2026 13:53:00
Prediction: IonQ Could 10x by 2035
IonQ (NYSE: IONQ) is one of the biggest names in quantum computing, but it's not a very large company. It has a $12 billion market cap, so if it rises by a multiple of 10 in a tick under a decade, it would only be a $120 billion company, which is pretty small by today's standards.
Still, finding a company that can reliably generate these returns is no easy task. But if quantum computing takes off, I think IonQ could do it.
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