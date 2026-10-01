Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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02.10.2026 00:30:00
Prediction: Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock Will Skyrocket After Oct. 15
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) has a major event coming up in a few weeks: third-quarter earnings. This could have huge implications not only for Taiwan Semiconductor's stock, but also for everyone else involved in the AI arms race, because it's such a key supplier in the industry.
I think it will have positive news to report, but there are a few things that I'm looking for to confirm the bull case. If everything goes well, I could see the stock taking off, as it's projected to grow at the fastest rate it has ever grown during the AI arms race.
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