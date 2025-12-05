:be Aktie
Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Be Worth More Than Palantir in 2026
When OpenAI released ChatGPT to the masses at the end of November 2022, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) had a $12.5 billion market capitalization. Today, the data-mining darling is worth more than $400 billion -- larger than the software companies Salesforce and Adobe combined.With gains of this magnitude, Palantir has clearly been a major winner in the artificial intelligence (AI) revolution. Enterprise software is not the only industry benefiting from AI, though.Perhaps the most lucrative pocket of the AI realm is hardware, particularly semiconductor stocks. While Nvidia, Broadcom, and Taiwan Semiconductor Manufacturing are the three largest players in AI chips, investors should not turn their backs on Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).
