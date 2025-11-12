Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
12.11.2025 09:05:00
Prediction: This Dividend-Paying Value Stock Will Join Berkshire Hathaway in the $1 Trillion Club Before Walmart
Lately, the stock market has been marking many market capitalization milestones. Nvidia surpassed $5 trillion in market cap, and Microsoft and Apple soared above $4 trillion.At this writing, Alphabet is over $3.3 trillion, Amazon is around $2.6 trillion, and Broadcom, Meta Platforms, and Tesla are all over $1.4 trillion.But the only nontech-focused U.S. company with a market cap over $1 trillion is Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!