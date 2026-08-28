Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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28.08.2026 20:05:00
Prediction: USA Rare Earth Doubles Before 2028
The market doesn't know what to think about USA Rare Earth (NASDAQ: USAR). Its 52-week price chart has a Jack-o'-lantern smile, with peaks in the $40s and troughs in the $10s. Wide price swings aren't uncommon for a growth stock, but USAR gives the unmistakable impression that Wall Street simply can't make up its mind.Surely, some of that confusion is owed to the mismatch between USAR's business and valuation, which at times has been truly absurd. Last October, for instance, the metal company had a market cap north of $5 billion while generating essentially zero revenue.Starting in 2027, however, the bull case for USAR is going to get stronger -- strong enough, I think, to make it rally back to its former highs. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|17,99
|-6,55%
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