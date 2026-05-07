Novartis Aktie
WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098
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07.05.2026 14:59:49
Press Release: Novartis breaks ground on Denton, -2-
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(END) Dow Jones Newswires
May 07, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)
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