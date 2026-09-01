Novartis Aktie
WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098
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01.09.2026 07:14:46
Press Release: Novartis remibrutinib, a -2-
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Novartis Media Relations
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Novartis Investor Relations
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(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)
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