Novartis Aktie

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WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098

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01.09.2026 07:14:46

Press Release: Novartis remibrutinib, a -2-

Novartis is an innovative medicines company. Every day, we work to reimagine medicine to improve and extend people's lives so that patients, healthcare professionals and societies are empowered in the face of serious disease. Our medicines reach more than 300 million people worldwide.

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Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com

Novartis Investor Relations

Central investor relations line:

+41 61 324 7944

E-mail: investor.relations@novartis.com

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September 01, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)

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