Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2026



10.06.2026 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEWS RELEASE

Zürich, 10. Juni 2026

Net Asset Value per 31. Mai 2026

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Mai 2026 EUR 156.83 (CHF 143.12), was einer Veränderung von 0.6% in EUR respektive 0.1% in CHF seit dem 30. April 2026 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Mai positiv und wurde durch vorteilhafte Wechselkursbewegungen unterstützt. Nennenswerte Bewertungsanpassungen verzeichneten mehrere Portfoliofonds der PEH, darunter Sycamore III, Eagletree IV und Pollen Street IV, sowie eine direkte Co-Investition in einen Marktführer für Flaschenverschlüsse, der auf die Herstellung von Aluminium- und Non-Refillable-Verschlüssen spezialisiert ist.

Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.6m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Procuritas VI aus dem Verkauf von Netcontrol, einem führenden Anbieter von Systemen zur Automatisierung von Stromnetzen, sowie von Mid Europa Fund IV aus dem Verkauf von Imlek, einem top-tier Molkereiproduzenten in Südosteuropa. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Highland Europe I aus dem Verkaufserlös von eGym, einer Fitness-Technologieplattform.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,411,618 per 31. Mai 2026 (30. April 2026: 2,421,370). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.