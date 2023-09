Produktionszahlen: Neuer Meilenstein für Teslas Gigafactory

Mittlerweile betreibt Tesla vier Elektroauto-Fabriken auf drei Kontinenten. Wie schon im Vorjahr kamen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 etwas mehr als 50 Prozent der gesamten Produktion allein aus der Gigafactory in China.

• Tesla feiert Produktion seines zwei-millionsten Fahrzeuges in der chinesischen Tesla-Fabrik• Die chinesische Gigafactory ist aktuell die effizienteste Fabrik von Tesla• Tesla will künftig eine Million Autos pro Jahr in der deutschen Gigafactory in Grünheide produzieren

Mit der Produktion seines zweimillionsten Fahrzeugs in der Tesla-Gigafactory in Shanghai, erreichte Tesla einen weiteren Meilenstein. Offiziell ging die Gigafactory in Shanghai Anfang 2020 mit der Auslieferung der ersten lokal produzierten Model 3 in Betrieb. Etwa ein Jahr später kam der Model Y aus China hinzu, welcher anschließend auch nach Europa exportiert wurde. Laut Teslamag - dem offiziellen Magazin von Tesla - wurde im August 2022 mit der Gesamtproduktion beider Modelle der erste Meilenstein von insgesamt einer Million Fahrzeuge aus der chinesischen Gigafactory erreicht.

CEO Elon Musk lobt Gigafactory in Shanghai

Laut Teslamag betonte CEO Elon Musk nach seinem Besuch im Mai dieses Jahres, dass die chinesische Gigafactory die effizienteste Fabrik von Tesla sei, die zugleich die höchste Qualität liefere. Experten zufolge, veranschauliche Teslas jüngste Errungenschaft einmal mehr die Bereitschaft Chinas, zusammenzuarbeiten und seine Entwicklungsvorteile mit dem Ausland, einschließlich der USA, zu teilen. Dies berichtete die chinesische Tageszeitung Global Times. Die Zusammenarbeit ermögliche es, direkt vom Wachstum Chinas zu profitieren, und steht im Gegensatz zur Entkopplungspolitik der USA, die auf China abzielt. In dem Bericht heißt es ergänzend, dass der Erfolg die wachsende Produktionskapazität des Unternehmens unterstreiche, die durch Chinas robuste und umfassende Lieferkette sowie durch unterstützende Maßnahmen für die wachsende inländische Elektroautomobil-Industrie erleichtert wurde.

Chinesischer Produktionsstandort wird immer effizienter

Laut Teslamag dauerte es 33 Monate, bis die Gigafactory in Shanghai ihren ersten Meilenstein von einer Million Fahrzeugen erreichte. Von der ersten bis zur zweiten Million habe es nur noch 13 Monate gedauert. Rechnerisch produzierte die chinesische Teslafabrik knapp 80.000 Elektroautos pro Monat. Damit ist die tatsächliche Produktion höher als die Angabe zur Kapazität, die seit einigen Quartalen mit "750.000" Elektroautos pro Jahr in den Finanzberichten von Tesla steht. Teslamag zufolge wäre das Erreichen des Meilensteins sogar noch schneller gegangen, wenn Tesla nicht spätestens im August mit der Umstellung der Produktion des Model 3 in einer aufgefrischten Version begonnen hätte, welche nun offiziell bestätigt wurde. In einer Erklärung an die Global Times wies das Unternehmen darauf hin, dass es noch kürzer dauern könnte, bis das dreimillionste Fahrzeug gefertigt ist.

Nach Angaben des Unternehmens habe der Automatisierungsgrad der Fabrik mehr als 95 Prozent erreicht, heißt es im Bericht der Global Times. Für Arbeiten, für die normalerweise Tausende von Menschen benötigt werden, seien jetzt nur noch Dutzende von Menschen erforderlich. In der ersten Hälfte dieses Jahres lag der Großhandelsabsatz der in China gefertigten Fahrzeuge bei 464.000 Stück. Im selben Zeitraum wurden weltweit 889.000 Tesla-Fahrzeuge ausgeliefert. Das bedeutet, dass über 50 Prozent der weltweit ausgelieferten Elektrofahrzeuge von Tesla aus der Gigafactory in Shanghai stammten, so das Unternehmen.

Kapazität der deutschen Gigafactory soll ausgeweitet werden

Ziemlich genau ein Jahr nach dem offiziellen Produktionsstart im März 2022 hatte auch die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin einen wichtigen Meilenstein erreicht, so Teslamag. Die Produktion habe dort 5.000 Model Y pro Woche erreicht, teilte das Unternehmen mit. Hochgerechnet sind das etwa 250.000 Elektroautos pro Jahr. Nach Angabe des Tesla-Berichts zum zweiten Quartal dieses Jahres habe die deutsche Gigafactory bislang 375.000 Fahrzeuge produziert. Im Gegensatz zur Gigafactory in China wurde die Kapazität hier jedoch noch nicht ausgeschöpft. Künftig wolle Tesla in seinem Werk in Grünheide eine Million Fahrzeuge pro Jahr produzieren, so ein Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb). Der Konzern habe gegenüber rbb entsprechende Erweiterungspläne erneut bestätigt, heißt es im Bericht. Statt den bisherigen 5.000 würden dann 20.000 Autos pro Woche produziert werden. Mitunter hätte Tesla damit seinen größten Produktionsstandort von Elektroautos in Deutschland.

M. Schausbreitner / Redaktion finanzen.at