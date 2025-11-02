VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|
02.11.2025 17:58:10
Rachel Reeves’s 5% VAT cut on electricity bills will backfire, experts say
Critics believe cut would mostly benefit better-off people with larger homes and increase carbon emissionsProposals being considered by Rachel Reeves to cut tax on electricity bills will backfire, experts have warned, resulting in a giveaway to richer homeowners and undermining the UK’s climate commitments.The chancellor is understood to be looking at plans to eliminate the 5% VAT charge on electricity bills as a fast and simple way to reduce bills for consumers and ease the cost of living pressures that have aided the rise of Reform UK. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VATmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
31.10.25
|Verluste in Zürich: SLI am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu VATmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VAT
|376,00
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.