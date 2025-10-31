Verluste in Zürich: SLI am Mittag schwächer

Am Freitag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,27 Prozent schwächer bei 2 015,50 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,069 Prozent auf 2 022,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2 020,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 011,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 024,45 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,44 Prozent. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 1 978,93 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der SLI 1 968,77 Punkte auf. Der SLI bewegte sich am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 1 927,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 4,89 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 3,69 Prozent auf 100,50 CHF), Sandoz (+ 1,47 Prozent auf 53,68 CHF), Adecco SA (+ 1,36 Prozent auf 22,30 CHF), Partners Group (+ 0,57 Prozent auf 993,40 CHF) und VAT (+ 0,36 Prozent auf 357,90 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Swatch (I) (-1,98 Prozent auf 170,80 CHF), Swiss Re (-1,20 Prozent auf 147,65 CHF), Richemont (-1,03 Prozent auf 158,95 CHF), Zurich Insurance (-0,91 Prozent auf 563,60 CHF) und Nestlé (-0,77 Prozent auf 76,85 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 708 254 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 224,541 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

