Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|SIX-Handel im Fokus
|
31.10.2025 12:28:03
Verluste in Zürich: SLI am Mittag schwächer
Am Freitag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,27 Prozent schwächer bei 2 015,50 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,069 Prozent auf 2 022,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2 020,98 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 011,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 024,45 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 1,44 Prozent. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 1 978,93 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der SLI 1 968,77 Punkte auf. Der SLI bewegte sich am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 1 927,31 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 4,89 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 3,69 Prozent auf 100,50 CHF), Sandoz (+ 1,47 Prozent auf 53,68 CHF), Adecco SA (+ 1,36 Prozent auf 22,30 CHF), Partners Group (+ 0,57 Prozent auf 993,40 CHF) und VAT (+ 0,36 Prozent auf 357,90 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Swatch (I) (-1,98 Prozent auf 170,80 CHF), Swiss Re (-1,20 Prozent auf 147,65 CHF), Richemont (-1,03 Prozent auf 158,95 CHF), Zurich Insurance (-0,91 Prozent auf 563,60 CHF) und Nestlé (-0,77 Prozent auf 76,85 CHF) unter Druck.
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 708 254 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 224,541 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
31.10.25
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|SMI aktuell: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
31.10.25