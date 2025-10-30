Optimismus in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Der SLI zeigte sich zum Handelsende wenig verändert.

Letztendlich schloss der SLI nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 2 019,73 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,177 Prozent auf 2 013,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 017,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 012,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 021,85 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, lag der SLI bei 1 978,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wies der SLI 1 987,72 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wurde der SLI auf 1 955,14 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 5,11 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 4,95 Prozent auf 97,10 CHF), VAT (+ 4,39 Prozent auf 356,60 CHF), Sandoz (+ 4,38 Prozent auf 52,90 CHF), Straumann (+ 2,87 Prozent auf 96,92 CHF) und Swisscom (+ 2,60 Prozent auf 592,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-1,91 Prozent auf 154,40 CHF), Sonova (-1,52 Prozent auf 219,70 CHF), Nestlé (-1,30 Prozent auf 77,45 CHF), Lonza (-1,27 Prozent auf 558,40 CHF) und Adecco SA (-1,17 Prozent auf 22,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 031 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,401 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

In diesem Jahr weist die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at