Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Index im Fokus
|
30.10.2025 17:59:04
Optimismus in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge
Letztendlich schloss der SLI nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 2 019,73 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,177 Prozent auf 2 013,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 017,26 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 012,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 021,85 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, lag der SLI bei 1 978,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wies der SLI 1 987,72 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wurde der SLI auf 1 955,14 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 5,11 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 4,95 Prozent auf 97,10 CHF), VAT (+ 4,39 Prozent auf 356,60 CHF), Sandoz (+ 4,38 Prozent auf 52,90 CHF), Straumann (+ 2,87 Prozent auf 96,92 CHF) und Swisscom (+ 2,60 Prozent auf 592,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-1,91 Prozent auf 154,40 CHF), Sonova (-1,52 Prozent auf 219,70 CHF), Nestlé (-1,30 Prozent auf 77,45 CHF), Lonza (-1,27 Prozent auf 558,40 CHF) und Adecco SA (-1,17 Prozent auf 22,00 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 031 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,401 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
In diesem Jahr weist die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
17:59
|Börse Zürich in Rot: SLI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
17:59
|Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|SMI aktuell: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:28
|Verluste in Zürich: SLI am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12:28