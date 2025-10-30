Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SLI im Blick
|
30.10.2025 15:59:08
Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Nachmittag schwächer
Am Donnerstag geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,21 Prozent auf 2 013,04 Punkte abwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,177 Prozent auf 2 013,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 017,26 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 012,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 019,95 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,56 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 978,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 987,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 955,14 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 4,76 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern markiert.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 4,52 Prozent auf 96,70 CHF), VAT (+ 4,04 Prozent auf 355,40 CHF), Straumann (+ 3,14 Prozent auf 97,18 CHF), Sandoz (+ 2,60 Prozent auf 52,00 CHF) und Temenos (+ 1,48 Prozent auf 75,55 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-2,73 Prozent auf 153,10 CHF), Lonza (-2,05 Prozent auf 554,00 CHF), Sonova (-1,48 Prozent auf 219,80 CHF), Swatch (I) (-1,48 Prozent auf 173,30 CHF) und Nestlé (-1,36 Prozent auf 77,40 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 891 144 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223,401 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 10,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Straumann Holding AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Freitagshandel in Zürich: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Zürich in Rot: SLI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:28
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:28
|Verluste in Zürich: SLI am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
10:04