Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Donnerstag geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,21 Prozent auf 2 013,04 Punkte abwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,177 Prozent auf 2 013,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 017,26 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 012,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 019,95 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,56 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1 978,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 987,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 955,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 4,76 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 4,52 Prozent auf 96,70 CHF), VAT (+ 4,04 Prozent auf 355,40 CHF), Straumann (+ 3,14 Prozent auf 97,18 CHF), Sandoz (+ 2,60 Prozent auf 52,00 CHF) und Temenos (+ 1,48 Prozent auf 75,55 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-2,73 Prozent auf 153,10 CHF), Lonza (-2,05 Prozent auf 554,00 CHF), Sonova (-1,48 Prozent auf 219,80 CHF), Swatch (I) (-1,48 Prozent auf 173,30 CHF) und Nestlé (-1,36 Prozent auf 77,40 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 891 144 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223,401 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 10,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at