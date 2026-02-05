Ralph Lauren a Aktie
Ralph Lauren Corp. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Ralph Lauren Corp. (RL) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $361.6 million, or $5.82 per share. This compares with $297.4 million, or $4.66 per share, last year.
Excluding items, Ralph Lauren Corp. reported adjusted earnings of $386.8 million or $6.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.3% to $2.406 billion from $2.143 billion last year.
Ralph Lauren Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $361.6 Mln. vs. $297.4 Mln. last year. -EPS: $5.82 vs. $4.66 last year. -Revenue: $2.406 Bln vs. $2.143 Bln last year.
