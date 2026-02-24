Range Resources Aktie
WKN: 867939 / ISIN: US75281A1097
25.02.2026 00:09:33
Range Resources Corp. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Range Resources Corp. (RRC) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $179.08 million, or $0.75 per share. This compares with $94.84 million, or $0.39 per share, last year.
Excluding items, Range Resources Corp. reported adjusted earnings of $194.70 million or $0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 31.3% to $820.15 million from $624.41 million last year.
Range Resources Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $179.08 Mln. vs. $94.84 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.39 last year. -Revenue: $820.15 Mln vs. $624.41 Mln last year.
