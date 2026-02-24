Range Resources Aktie

Range Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867939 / ISIN: US75281A1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 00:09:33

Range Resources Corp. Profit Advances In Q4

(RTTNews) - Range Resources Corp. (RRC) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $179.08 million, or $0.75 per share. This compares with $94.84 million, or $0.39 per share, last year.

Excluding items, Range Resources Corp. reported adjusted earnings of $194.70 million or $0.82 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 31.3% to $820.15 million from $624.41 million last year.

Range Resources Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $179.08 Mln. vs. $94.84 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.39 last year. -Revenue: $820.15 Mln vs. $624.41 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Range Resources Corp.

mehr Nachrichten