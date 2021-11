Ranking von Consumer Reports: Nur ein Auto schneidet schlechter ab als Teslas Model X

Jährlich bringt die größte Verbraucherorganisation Consumer Reports (CR) den Auto Brand Reliability Report heraus. Hierbei werden insbesondere die Kriterien Sicherheit und Qualität begutachtet. In diesem Jahr gibt E-Autopionier Tesla jedoch kein gutes Bild ab.

• US-Verbraucher berichten über Mängel• Tesla rutscht im Zuverlässigkeitsranking ab• Elektro-Autos auffallend oft als unzuverlässig eingestuft

Der jährliche Auto Brand Reliability Report von der größten Verbraucherorganisation Consumer Reports (CR) wurde am 18. November 2021 veröffentlicht und ließ vor allem eines erkennen: Elektro-Autos scheinen nicht zu den zuverlässigsten Fahrzeugen zu zählen. Die von CR zusammengetragenen Ergebnisse beinhalten jedoch nicht nur Fehlfunktionen, die das Fahren der Pkw beeinträchtigen, sondern auch kleinere Probleme wie Störgeräusche oder Lackschäden. Ein Jahr lang haben US-Verbraucher Mängel an ihren Fahrzeugen bei CR melden können. Die Autos wurden dann mit bis zu 100 Punkten bewertet, wobei dies die beste Wertung darstellte.

Zuverlässigkeit nicht gegeben? Tesla rutscht auf den vorletzten Platz

E-Autobauer Tesla hat bei US-Verbrauchern derzeit wohl einen schweren Stand: Im aktuellen CR-Ranking belegt der Musk-Konzern den 27. Platz - von 28 untersuchten Marken. Schlechter als Tesla steht in der Gesamtwertung nur die Ford-Marke Lincoln da. Der E-SUV Model X erreicht lediglich fünf von 100 möglichen Punkten. Insgesamt zeigte sich die gesamte Klasse elektronischer SUVs unterdurchschnittlich. Doch nicht nur der Model X fuhr eine schlechte Bewertung ein, auch der Model Y mit 18 Punkten und der Model S mit 20 Punkten konnten nicht überzeugen. Einzig das Massenmarktmodell Model 3 rückt mit 59 erreichten Punkten ins Mittelfeld. In dessen Klasse liegt die durchschnittliche Zuverlässigkeit bei 57 Punkten.

Beim Model Y rührt die schlechte Bewertung laut dem Fahrzeug-Test-Direktor von Consumer Reports, Jake Fisher, daher, dass die Karosserieteile schlecht verbaut seien, es undichte Stellen gebe und Probleme mit der Klimaanlage auftreten, zitiert Reuters. Beim Model X würden immer noch die Flügeltüren im Fokus stehen, so der Experte weiter.

Fehlende Dokumentation macht Einschätzung schwierig

Allerdings werden bei dem Report lediglich die Fahrzeug-Typen abgefragt. Das bedeutet, dass alle Baujahre des jeweiligen Modells in die Aufstellung mit aufgenommen werden. Ältere Fahrzeuge aus den Tesla-Fabriken könnten tatsächlich anfälliger sein, da sich Tesla bei dem Ausbau auf Massenproduktion dabei recht schwer getan hat, die Produktion auch effizient zu skalieren. Tesla-Chef Elon Musk sprach schon damals von der "Produktionshölle". Der Model X ist bereits seit 2015 in den USA auf dem Markt, während der Model 3 erst ab Juli 2017 ausgeliefert wurde. Aus diesem Grund könnten auch ältere Baujahre Einfluss auf das Ergebnis des CR-Ranking nehmen und so die Punktzahl etwas drücken.

Redaktion finanzen.at