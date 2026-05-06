Rapid7 Inc Bottom Line Falls In Q1

(RTTNews) - Rapid7 Inc (RPD) revealed a profit for first quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $1.13 million, or $0.02 per share. This compares with $2.11 million, or $0.03 per share, last year.

Excluding items, Rapid7 Inc reported adjusted earnings of $26.57 million or $0.36 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.3% to $209.69 million from $210.25 million last year.

Rapid7 Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.13 Mln. vs. $2.11 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.03 last year. -Revenue: $209.69 Mln vs. $210.25 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.33 To $ 0.36 Next quarter revenue guidance: $ 207 M To $ 209 M Full year EPS guidance: $ 1.52 To $ 1.60 Full year revenue guidance: $ 836 M To $ 842 M