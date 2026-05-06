Rapid7 Aktie
WKN DE: A14WK1 / ISIN: US7534221046
|
06.05.2026 03:47:59
Rapid7 Inc Bottom Line Falls In Q1
(RTTNews) - Rapid7 Inc (RPD) revealed a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $1.13 million, or $0.02 per share. This compares with $2.11 million, or $0.03 per share, last year.
Excluding items, Rapid7 Inc reported adjusted earnings of $26.57 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.3% to $209.69 million from $210.25 million last year.
Rapid7 Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.13 Mln. vs. $2.11 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.03 last year. -Revenue: $209.69 Mln vs. $210.25 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.33 To $ 0.36 Next quarter revenue guidance: $ 207 M To $ 209 M Full year EPS guidance: $ 1.52 To $ 1.60 Full year revenue guidance: $ 836 M To $ 842 M
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rapid7 Inc
|
04.05.26
|Ausblick: Rapid7 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Rapid7 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Rapid7 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Rapid7 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)