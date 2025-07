RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Outperform-Note für Deutsche Bank-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Bank vor der Berichtssaison der Investmentbanken auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Gebühren im Investmentbanking seien zwar zu Beginn des zweiten Quartals sehr niedrig gewesen, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Ermutigend sei aber, dass die Aktivität in diesem Bereich mit abnehmender Volatilität an den Märkten wieder zugelegt habe. Insgesamt gebe es viele potenzielle gesamtwirtschaftliche und geopolitische Treiber, die das Kapitalmarktumfeld zwischen höherer Volatilität/höheren Handelserträgen und niedrigerer Volatilität/höheren Investmentbanking-Gebühren verschieben könnten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Bank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:42 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 24,87 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 0,54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4 584 515 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2025 um 53,6 Prozent.

