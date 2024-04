RBI-Aktie und UniCredit-Aktie uneins: EZB will wohl RBI und UniCredit zu Reduzierung des Russland-Geschäfts auffordern

Die Europäische Zentralbank (EZB) verlangt offenbar wie von der Raiffeisen Bank International (RBI) auch von der Bank-Austria-Mutter UniCredit, dass sie ihr Geschäft in Russland verringert.

Das haben laut Reuters "zwei Personen mit Kenntnis der Diskussionen" gesagt. Die RBI hatte von sich aus bekanntgegeben, dass sie einen entsprechenden Auftrag der EZB erwarte. Offizielle Kommentare von EZB oder UniCredit gab es vorerst nicht.

Während die RBI-Aktie am Freitag in Wien letztlich um 0,35 Prozent auf 17,18 Euro fiel, gewann die UniCredit-Aktie an der italienischen Börse schließlich 0,56 Prozent auf 35,275 Euro.

tsk/cs

(APA)