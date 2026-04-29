ITM Power Aktie

ITM Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B57L / ISIN: GB00B0130H42

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Volatile Kursrally 29.04.2026 14:11:00

Rebound bei ITM Power-Aktie: Nachhaltige Erholung oder technische Gegenbewegung?

Rebound bei ITM Power-Aktie: Nachhaltige Erholung oder technische Gegenbewegung?

Nach dem kräftigen Abverkauf am Dienstag zieht die ITM Power-Aktie wieder deutlich an. Die Dynamik könnte jedoch eher technisch getrieben sein als fundamental untermauert.

• Aktie nach zweistelligem Vortagesverlust mit deutlicher Gegenbewegung
• Kurzfristige Erholung könnte auf technische Faktoren zurückzuführen sein
• Bewertung liegt weiterhin über dem Analystenkonsens

ITM Power dreht nach Abverkauf nach oben

Nach einem schwachen Dienstag an der Börse zeigt die ITM Power-Aktie zur Wochenmitte eine klare Gegenbewegung: Nachdem das Papier im Londoner Handel am Vortag zeitweise zweistellig gefallen war, steigt der Kurs nun um 15,74 Prozent auf 140 Pence. Die Bewegung könnte als technische Reaktion auf den vorherigen starken Abverkauf interpretiert werden.

Auffällig bleibt dabei die Geschwindigkeit der Bewegung. Innerhalb von nur zwei Handelstagen schwankt die Aktie massiv, was die aktuell fragile Marktstruktur im Wasserstoffsektor unterstreicht. Kurzfristig orientierte Marktteilnehmer scheinen gezielt auf die überverkaufte Situation reagiert zu haben.

Überhitzung bleibt das zentrale Thema

Die aktuelle Volatilität kommt nicht überraschend. Bereits in den Vortagen hatte sich abgezeichnet, dass die zuvor extreme Rally an ihre Grenzen stößt. Seit Mai 2025 hatte sich der Kurs zeitweise verfünffacht und damit eine Bewertung erreicht, die zunehmend kritisch hinterfragt wird.

Diese Skepsis spiegelt sich auch in den Analystenschätzungen wider. Während einzelne Häuser ihre Kursziele angehoben haben, liegt der Konsens weiterhin deutlich unter dem aktuellen Niveau. Genau diese Diskrepanz sorgt für Spannungen im Markt: Auf der einen Seite stehen spekulative Zuflüsse, auf der anderen fundamentale Zweifel.

Sektor bleibt Spielball von Fantasie und Rotation

Parallel zur ITM-Bewegung bleibt auch der gesamte Wasserstoffsektor in Bewegung. Bereits zuletzt hatte sich angedeutet, dass Kapital innerhalb der Branche rotiert und Alternativen wie NEL ASA stärker in den Fokus rücken könnten.

Die jüngste Korrektur bei ITM Power wurde daher auch als Signal interpretiert, dass Investoren selektiver vorgehen. Der aktuelle Rebound ändert daran wenig, sondern bestätigt eher das kurzfristig getriebene Handelsumfeld.

Was bedeutet die Gegenbewegung für Anleger?

Der aktuelle Kurssprung liefert vor allem eines: Liquidität und neue Einstiegspunkte für kurzfristige Strategien. Solange die Aktie jedoch oberhalb des fundamentalen Konsensniveaus handelt, bleibt das Rückschlagpotenzial bestehen. Entscheidend dürfte sein, ob Anschlusskäufe folgen oder die Bewegung schnell wieder ausläuft. Wer hier agiert, setzt weniger auf Fundamentaldaten als auf Timing.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BYD-Aktie mit Kurserholung: Auf diesen Geschäftsbereich konzentrieren sich Anleger
JPMorgan sieht Kaufchancen: Aktien von Rheinmetall und RENK im Fokus der Analysten
Lufthansa-Aktie gibt leicht nach: Stopover-Programm und neue Tarife im Fokus

Bildquelle: ITM Power

Nachrichten zu ITM Power plc

mehr Nachrichten

Analysen zu ITM Power plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ITM Power plc 1,83 9,81% ITM Power plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen