KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.05.2026 14:00:00
Red Hat OpenShift: Souveräne KI, Migration und Virtualisierung
Red Hat erweitert OpenShift um Funktionen für souveräne KI, Cloud-Dienste und verbesserte Virtualisierung. Auch Bare Metal as a Service kommt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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