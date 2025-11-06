Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
06.11.2025 16:01:00
Renault Twingo: Wiederkunft als Elektroauto
Das Remake des Ur-Twingo fährt elektrisch und ist ein Viertürer für etwa 20.000 Euro. Die Reichweite beträgt 263 km, Vorkonditionierung des LFP-Akkus ist Serie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|Renault SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
|6,60
|-0,75%
|Renault S.A.
|34,08
|0,09%
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.