RESEARCH/Baader: Rational mit gutem Auftragseingang - Reduce

Einstufung: Reduce

Kursziel: 635 Euro

Kurs (11:43 Uhr): -2,8% auf 781,50 Euro

Für Baader war das erste Quartal von Rational durch einen guten Auftragseingang, einen relativ hohen Umsatz von 286,4 Millionen Euro und eine für das erste Quartal hohe Ertragskraft gekennzeichnet. Das Ergebnis sei durch eine Verbesserung der Bruttomarge um 280 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr erzielt worden.

In Anbetracht des starken Jahresbeginns sollte eine moderate Steigerung der EBIT-Marge erreichbar sein. Für 2024 prognostizieren die Analysten einen Umsatzanstieg um 6,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro und ein EBIT von 300,3 Millionen Euro (25,0 Prozent Marge).

In Anbetracht des starken Kursanstiegs in den letzten sechs Monaten bestätigt Baader sein "Reduce"-Rating für die Aktie. Die Bewertung sei hoch. Die langfristigen Wachstumsperspektiven von Rational seien zweifelsohne weiterhin günstig und böten Potenzial für ein jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das Kursziel von 635 Euro basiere auf ihrem DCF-Modell, das ein jährliches Umsatzwachstum zwischen 8 und 11 Prozent für die Jahre 2025 bis 2032, sich verbessernde EBIT-Margen (in Richtung 25,4 Prozent) und gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC) von moderaten 7,5 Prozent berücksichtige.

