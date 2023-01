Rheinmetall-Aktie höher: Rheinmetall übernimmt Modernisierung für deutsche Bundeswehr

So sollen Führungsmittelausstattungen im Umfang von 14 Zugsystemen "Infanterist der Zukunft - Erweitertes System" an die Truppe ausgeliefert werden, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Diese umfassen Ausstattungen für 476 einzelne Soldaten. Der Auftrag in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Betrags in Euro wurde im Dezember 2022 gebucht.

Rheinmetall-Aktien steigen via XETRA zeitweise um 2,49 Prozent auf 226,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)