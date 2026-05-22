Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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22.05.2026 19:02:34

Richard Desmond’s group faces £40mn-plus bill from failed lottery lawsuit

Judge criticises ‘unreasonable’ case that tycoon’s Northern & Shell brought against Gambling CommissionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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