Opera Aktie
WKN DE: A2JRLX / ISIN: US68373M1071
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28.08.2026 09:19:21
'Rienzi': Why this Wagner opera is so relevant today
The opera sparked controversy long before its Bayreuth Festival premiere, and the debate hasn't died down since it came to the stage. Now, another controversy surrounds the new AI-generated Ring cycle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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10.08.26
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Analysen zu Opera Ltd (spons. ADRs)
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