Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
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25.08.2026 06:59:13
Rieter: Change in the Group Executive Committee
|
Rieter AG
/ Key word(s): Personnel
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Rieter Ltd. . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Rieter AG
|Klosterstrasse 20. Postfach.
|8406 Winterthur
|Switzerland
|Phone:
|+41 52 208 70 45
|Fax:
|+41 52 208 70 60
|E-mail:
|investor@rieter.com
|Internet:
|www.rieter.com
|ISIN:
|CH0003671440
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2387990
|End of News
|EQS News Service
|
2387990 25.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Rieter AG (N)
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25.08.26
|Rieter: Veränderung in der Konzernleitung (EQS Group)
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25.08.26
|Rieter: Change in the Group Executive Committee (EQS Group)
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21.08.26
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18.08.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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14.08.26
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07.08.26
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04.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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31.07.26
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