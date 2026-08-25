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25.08.2026 06:59:13

Rieter: Veränderung in der Konzernleitung

Rieter AG / Schlagwort(e): Personalie
Rieter: Veränderung in der Konzernleitung

25.08.2026 / 06:59 CET/CEST

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Relindis Wieser
Head Group Marketing & Communication

Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 70 45
relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rieter AG
Klosterstrasse 20. Postfach.
8406 Winterthur
Schweiz
Telefon: +41 52 208 70 45
Fax: +41 52 208 70 60
E-Mail: investor@rieter.com
Internet: www.rieter.com
ISIN: CH0003671440
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2387990

 
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2387990  25.08.2026 CET/CEST

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