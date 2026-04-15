RM Aktie
WKN DE: A1XEY8 / ISIN: GB00BJT0FF39
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15.04.2026 17:57:56
RM plc: Director Declaration
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RM plc (RM.)
15 April 2026
RM plc
Director declaration
In accordance with UK Listing Rule 6.4.9R (2), RM plc (the "Company") confirms that Christopher Humphrey, independent Non Executive Director of the Company, is to be appointed as a Non Executive Director of Wilmington plc with effect from 28 April 2026. Upon appointment, Christopher will be Wilmington plc’s Senior Independent Director and a member of their Remuneration and Audit Committees.
Daniel Fattal
Company Secretary and investor relations
RM plc
Enquiries investorrelations@rm.com
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|GB00BJT0FF39
|Category Code:
|RDN
|TIDM:
|RM.
|LEI Code:
|2138005RKUCIEKLXWM61
|Sequence No.:
|424066
|EQS News ID:
|2309262
|End of Announcement
|EQS News Service
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