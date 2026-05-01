Roblox Aktie

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WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033

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01.05.2026 17:27:00

Roblox: Altersprüfung bremst das Wachstum

Die Anfang des Jahres eingeführte Altersprüfung bremst Roblox stärker als erwartet. Das Unternehmen passt seine Wachstumsprognose an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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