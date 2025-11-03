Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|
03.11.2025 08:53:38
Roche erzielt mit Gazyva Forschungserfolg bei Autoimmunerkrankung SLE
BASEL (dpa-AFX) - Roche hat die Ergebnisse mit seinem Wirkstoff Gazyva/Gazyvaro (Obinutuzumab) bei Erwachsenen mit der Autoimmunerkrankung Systemischer Lupus Erythematodes (SLE) einen Behandlungserfolg erzielt. In der zulassungsrelevanten Studie Allegory seien die gesteckten Ziele erreicht worden, teilte der Pharmakonzern am Montag mit.
Demnach erreichte ein höherer Prozentsatz der Patientinnen und Patienten nach 52 Wochen unter Gazyva/Gazyvaro eine mindestens vier Punkte umfassende Verbesserung im SLE Responder Index 4 (SRI-4) im Vergleich zur Standardtherapie. Bei SRI handelt es sich laut Mitteilung um ein Instrument, das Veränderungen des Schweregrads einer Erkrankung, der Symptome und des körperlichen Zustands bewertet. Es stellt fest, ob die Behandlung die Krankheitsaktivität wirksam kontrolliert. Zudem wurden alle zweitrangigen Ziele in der Studie erreicht.
Weltweit sind laut Roche über drei Millionen Menschen von SLE betroffen, vor allem Frauen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren, wobei Frauen mit dunkler Hautfarbe überproportional häufig betroffen sind. Häufige Schübe entzünden und schädigen demnach mehrere Organe. Etwa die Hälfte der Patienten entwickelt innerhalb von fünf Jahren nach der Diagnose eine Lupus Nephritis, eine potenziell lebensbedrohliche Nierenkomplikation.
Roche wird die Daten auf einer bevorstehenden medizinischen Tagung vorstellen und so bald wie möglich an die Gesundheitsbehörden weiterleiten. Im Falle einer Zulassung wäre Gazyva/Gazyvaro die erste Anti-CD20-Therapie für SLE, die direkt auf B-Zellen abzielt, eine der Ursachen der Erkrankung./hr/to/AWP/mis
