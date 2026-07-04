Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.07.2026 10:20:00

Rocket Lab Announces a Massive $8 Billion Satellite Acquisition. Now What?

While the market remains largely focused on newly IPO'd Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), known as SpaceX, and whether it will merge with Tesla or acquire T-Mobile, smaller rival Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) just made a very big move. On Monday, it announced plans to acquire Iridium Communications (NASDAQ: IRDM) for $8 billion.At first blush, it doesn't appear to mean much. Both minor players will remain minor players compared to SpaceX, even after the pairing is consummated. And perhaps that expectation is accurate.Nevertheless, this union has the potential to produce a sizable reward for patient Rocket Lab shareholders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs

mehr Nachrichten