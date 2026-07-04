Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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04.07.2026 10:20:00
Rocket Lab Announces a Massive $8 Billion Satellite Acquisition. Now What?
While the market remains largely focused on newly IPO'd Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), known as SpaceX, and whether it will merge with Tesla or acquire T-Mobile, smaller rival Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) just made a very big move. On Monday, it announced plans to acquire Iridium Communications (NASDAQ: IRDM) for $8 billion.At first blush, it doesn't appear to mean much. Both minor players will remain minor players compared to SpaceX, even after the pairing is consummated. And perhaps that expectation is accurate.Nevertheless, this union has the potential to produce a sizable reward for patient Rocket Lab shareholders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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