AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
09.11.2025 19:37:38
ROUNDUP: Brandgeruch im Cockpit - Flieger nach München umgeleitet
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Air-France-(AIR France-KLM)Maschine ist auf dem Weg von Paris nach Südkorea wegen eines Notfalls nach München umgeleitet worden. Nach Angaben des Airports landete das Flugzeug am frühen Abend in der bayerischen Landeshauptstadt. Grund dafür sei Brandgeruch im Cockpit gewesen, teilte die Airline auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vorsorglich habe sich die Crew zur Landung entschieden. Was den Brandgeruch verursacht hat, ist bislang ungeklärt.
Eine Flughafensprecherin sagte, die Maschine sei nach der Landung zur Halteposition geschleppt worden. Es gebe keine Verletzten. Die Passagiere seien in den Flughafen gebracht worden. Der Terminaldienst sowie Angestellte der Airline kümmerten sich um die Reisenden.
Der Airline zufolge ist am späten Abend ein Rückflug nach Paris geplant. Bei Bedarf werde den Passagieren dort eine Unterkunft bereitgestellt. Wann ein Ersatzflug in die südkoreanische Hauptstadt Seoul folgt, konnte die Airline zunächst nicht sagen./ses/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIR France-KLMmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
06.11.25
|Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Lufthansa, Air France-KLM und IAG profitieren von Analystenlob (dpa-AFX)
|
31.07.25
|Air France-KLM-Aktie höher: Starker Gewinnsprung bei Air France-KLM durch höhere Business-Preise (dpa-AFX)
|
30.07.25
|Ausblick: AIR France-KLM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLMmehr Analysen
|07.11.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|06.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|9,71
|-16,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.