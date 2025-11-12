AIR France-KLM Aktie
|9,74EUR
|0,13EUR
|1,31%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,61 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,75%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,90%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLMmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
06.11.25
|Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25