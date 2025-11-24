AIR France-KLM Aktie
|10,52EUR
|0,34EUR
|3,29%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
10,42 €
|
Abst. Kursziel*:
10,36%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
10,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,37%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
