AIR France-KLM Aktie
|9,59EUR
|-0,03EUR
|-0,33%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,25 auf 11,05 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Fluggesellschaft sei schwächer gewesen als erwartet, es habe aber auch Positives gegeben, schrieb Jarrod Castle am Freitagnachmittag. So schnitten Premium-Buchungen erneut besser als die für Economy-Plätze./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,05 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,60 €
|
Abst. Kursziel*:
15,06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|9,59
|-0,33%
