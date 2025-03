ROUNDUP: PVA Tepla erwartet Rückgang von operativem Gewinn - Kursrutsch

WETTENBERG (dpa-AFX) - Die schwache Kundennachfrage belastet das Technologieunternehmen PVA TePla. Hohe Lagerbestände etwa in der Halbleiterbranche bremsten zuletzt die Investitionsfreude der Kunden und auch die Industrie schwächelte. Das ließ 2024 nicht nur den Auftragseingang um fast ein Drittel einbrechen, wie PVA am Mittwoch im hessischen Wettenberg mitteilte, sondern dürfte im kommenden Jahr auch die Profitabilität erheblich schmälern und den Umsatz stagnieren lassen. Mittelfristig will Chefin Jalin Ketter die Kundenbasis verbreitern und den Konzern unabhängiger von Großaufträgen und Marktzyklen aufstellen. Die Aktie rutschte ab.

Das im SDAX notierte Papier notierte kurz nach Handelsbeginn über 9 Prozent tiefer. Das Plus seit Jahressicht ist damit fast dahin. Börsenhändler bemängelten die geringe Wachstumsperspektive im laufenden Jahr. Die Analysten von Jefferies merkten an, dass das Ziel für den operativen Gewinn deutlich unter den Markterwartungen liege.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet der Vorstand 2025 zwischen 34 und 39 Millionen Euro. 2024 war es um gut 15 Prozent auf knapp 48 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz soll 2025 bei 260 bis 280 Millionen Euro liegen und sich damit auf dem Vorjahresniveau bewegen, als er auf rund 270 Millionen Euro leicht wuchs. PVA hatte schon vor gut einem Monat Eckzahlen bekannt gegeben, die nun bestätigt wurden.

Unterm Strich stieg der auf die Aktionäre entfallene Gewinn um knapp 11 Prozent auf fast 27,1 Millionen Euro. Eine Dividende will das Unternehmen erneut nicht ausschütten.

Die Hessen bezeichnen 2025 als "Transformationsjahr". Ab 2026 soll das Umsatzwachstum dann wieder zunehmen. Im Jahr 2028 erwartet PVA Erlöse von einer halben Milliarde Euro.

PVA stellt etwa Hochvakuum-Lötöfen her, oder auch Anlagen und Systeme zur Qualitätskontrolle und Überwachung von Fertigungsprozessen. Dabei ist die Halbleiterindustrie ein wichtiger Kunde./lew/men/jha/