RTL-Aktie zieht an: RTL erzielt höhere Werbeeinnahmen - Stafan Raab boxt bei RTL

Die Bertelsmann-Tochter bekräftigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

Der Konzernumsatz stieg um 2,6 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro. Das organische Wachstum betrug 4,1 Prozent. Die Werbeerlöse kletterten um 10,1 Prozent auf 686 Millionen Euro, wovon 528 Millionen auf den TV-Werbeumsatz entfielen. Bei der Produktionstochter Fremantle sank der Umsatz dagegen um 9,2 Prozent auf 395 Millionen Euro. RTL begründete dies mit Timing-Effekten bei der Auslieferung von Produktionen in Großbritannien, Deutschland und Italien.

Ergebniskennziffern meldet RTL zum ersten Quartal nicht.

Im laufenden Jahr rechnet RTL weiterhin mit einem Umsatzanstieg auf rund 6,6 Milliarden Euro im Vergleich zu 6,3 Milliarden im Vorjahr. Der Konzern setzt dabei vor allem auf RTL Deutschland und Fremantle. Das bereinigte EBITA soll 750 Millionen Euro nach 782 Millionen im Vorjahr erreichen, wobei Abweichungen von 50 Millionen Euro nach oben oder unten möglich sind.

Höhere Programmkosten werden vor allem für die Spiele der Fußball-Europameisterschaft anfallen. Die Streaming-Anlaufverluste werden weiterhin bei 200 Millionen Euro gesehen.

RTL überträgt Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich

Der Fernsehsender RTL wird den Schaukampf des Entertainers Stefan Raab gegen Profi-Boxerin Regina Halmich am 14. September live übertragen. Das teilte der Sender am Mittwoch in Köln mit. Auch "Bild" berichtete.

RTL-Papiere notieren im XETRA-Geschäft zeitweise 0,68 Prozent höher bei 29,65 Euro.

FRANKFURT/KÖLN/DÜSSELDORF (Dow Jones/dpa-AFX)