RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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20.10.2026 20:43:35
RTX: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, RTX (NYSE:RTX) raised its full year adjusted sales outlook to a range of $97 billion to $97.5 billion. Surging defense orders and steady commercial aerospace demand are expanding the company's backlog. Three key takeaways from the call stand out for long-term investors.
Raytheon converted major military framework agreements into $70 billion in undefinitized contracts, which are binding agreements where final terms get settled during production, for systems like Tomahawk cruise missiles and AMRAAM air-to-air missiles. This booking expands production capacity and gives RTX multiyear revenue stability across its defense segment.
Commercial aftermarket sales, which cover maintenance, repair, and overhaul (MRO) services for aircraft engines and components, grew 16% organically despite a slight dip in global flight activity. Pratt & Whitney added over 800 Geared Turbofan (GTF) engine orders and commitments year to date, expanding its commercial engine backlog to keep long-term service revenues compounding.
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|RTX A-S
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