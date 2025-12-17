Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
17.12.2025 22:55:00
Rückzieher bei Meta: Konzern will VR-Brillen nun doch allein entwickeln
Meta überdenkt seine Pläne und pausiert ein Partnerprogramm für VR-Brillen. Andere Hersteller sollten sie auf Basis des Quest-Betriebssystems entwickeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
