Meta Platforms Aktie
|544,90EUR
|-11,00EUR
|-1,98%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 800,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 646,77
|
Abst. Kursziel*:
23,69%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 643,10
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,40%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen
|16:14
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|16:14
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|16:14
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|544,90
|-1,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:49
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:24
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|16:23
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|16:21
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:20
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|16:14
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:13
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:13
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|16:11
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|15:41
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:34
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|11:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:45
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|11:23
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11:23
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:19
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|11:11
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:09
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|11:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:35
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|10:28
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|10:25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:23
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|10:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:13
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|10:10
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|09:57
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|09:51
|Linde Buy
|UBS AG
|09:49
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|09:37
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09:35
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.