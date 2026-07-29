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29.07.2026 09:35:20
Russia charges Telegram founder Durov with aiding terrorism
Moscow has escalated its pressure on Telegram, accusing the platform of hosting tools used to coordinate deadly attacks and sabotage across Russia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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