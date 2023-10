Ryanair-Aktie: Ryanair eröffnet Wartungs-Hangar am Flughafen Nürnberg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die irische Billigflug-Gesellschaft Ryanair nimmt am Flughafen Nürnberg einen neuen Wartungs-Hangar in Betrieb. Dort sollen 100 neue Arbeitsplätze entstehen, wie Ryanair am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.

Die Iren hatten sich im Jahr 2020 zunächst weitgehend aus Nürnberg zurückgezogen. Zwei Jahre später kehrte Ryanair zurück und stationierte zwei Maschinen fest in Nürnberg.

Ryanair wolle die Flotte bis 2026 auf 600 Flugzeuge und bis 2034 auf 800 Maschinen ausbauen, sagte Ryanair-Manager Neal McMahon in Nürnberg. Der neue Hangar werde die Wartung der Flotte maßgeblich unterstützen.

Ryanair wird im Winterflugplan 2023/24 von Nürnberg aus 14 Ziele nonstop anfliegen, die Kanaren-Insel Lanzarote ist neu im Programm.