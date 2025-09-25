Ryanair Aktie
|23,27EUR
|0,27EUR
|1,17%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
25.09.2025 08:11:52
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. An seinen Schätzungen änderte er nichts./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22,96 €
|
Abst. Kursziel*:
30,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,92%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
