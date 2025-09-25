NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. An seinen Schätzungen änderte er nichts./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.