Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. An seinen Schätzungen änderte er nichts./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22,96 € 		Abst. Kursziel*:
30,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,92%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

