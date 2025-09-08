Ryanair Aktie

23,75EUR 0,06EUR 0,25%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

08.09.2025 10:06:59

Ryanair Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Ryanair von 29,50 auf 27,50 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Triebfedern der Anlagestory seien weitgehend in der Kursentwicklung angekommen, schrieb Patrick Creuset in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Seine Gewinnschätzungen ergäben im Vergleich mit dem Konsens inzwischen ein durchwachseneres Bild. Mit seiner Prognose für das bevorstehende Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals liegt er leicht unter dem Konsens, für das Gesamtjahr auf Augenhöhe./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:00 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Neutral
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
27,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23,66 € 		Abst. Kursziel*:
16,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,79%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

