Ryanair Aktie

24,23EUR -0,56EUR -2,26%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.09.2025 13:00:55

Ryanair Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Passagierzahlen hätten im August erneut ein Rekordniveau erreicht, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Das Ziel für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 entspreche den Markterwartungen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Hold
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
23,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,17 € 		Abst. Kursziel*:
-3,19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,43%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanairmehr Nachrichten