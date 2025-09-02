NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Passagierzahlen hätten im August erneut ein Rekordniveau erreicht, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Das Ziel für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 entspreche den Markterwartungen./rob/ag/mis



