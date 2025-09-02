Ryanair Aktie
|24,23EUR
|-0,56EUR
|-2,26%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Passagierzahlen hätten im August erneut ein Rekordniveau erreicht, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Das Ziel für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 entspreche den Markterwartungen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Hold
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24,17 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,43%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanairmehr Nachrichten
|
30.07.25
|Ryanair-Aktie wenig bewegt: Flugstreichungen in Frankreich (dpa-AFX)
|
22.07.25
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ryanair auf 28 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
22.07.25